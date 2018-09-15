Судившийся с Киркоровым композитор Маруани выступит в Казани

Французский композитор Дидье Маруани и его группа SpAce выступят в десяти российских городах в рамках юбилейного турне. Гастроли начнутся 25 февраля в Казани.



После этого группа выступит в Краснодаре, Санкт-Петербурге, Москве, Владивостоке, Иркутске, Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге и Воронеже, передает «Москва 24». Тур приурочен к 40-летию группы.

Отмечается, что Маруани подавал иск к российскому певцу Филиппу Киркорову. Французский композитор обвинил его в нарушении авторских прав при исполнении песни «Жестокая любовь», однако доказать это ему не удалось.