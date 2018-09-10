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В Васильево с 14 по 18 сентября пройдет Всероссийский турнир по баскетболу на колясках

13:59, 10.09.2018
В Васильево с 14 по 18 сентября пройдет Всероссийский турнир по баскетболу на колясках
Фото: pxhere.com

В поселке городского типа Васильево Зеленодольского муниципального района РТ в середине сентября пройдет Всероссийский открытый турнир по баскетболу на колясках — 2018. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Турнир состоится с 14 по 18 сентября, указано в документе.

Ранее в поселке Васильево уже проходил Всероссийский малый турнир по баскетболу на колясках. Соревнования состоялись в учебно-тренировочном центре ООО «БК УНИКС».

Кроме того, в феврале 2017 года в Васильево проходил первый круг чемпионата России по баскетболу на колясках, в котором участвовали спортсмены из Санкт–Петербурга, Казани, Тюмени, Ульяновска, Москвы, Ижевска и Набережных Челнов.

Спорт Татарстан
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