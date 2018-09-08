Очевидцы сообщили об образовавшемся «гейзере» около дома в Казани

Фото: скриншот видео

Очевидцы в социальных сетях сообщили об образовавшемся «гейзере» около дома на Октябрьской в Казани. В доказательство приложили видео и отметили, что у кого-то точно «не задалось утро».

Подробности происшествия не пока неизвестны. Подписчики казанской группы «ВКонтакте», где было размещено видео, предположили, что причиной стала неудачная опрессовка тепловых сетей.

Напомним, ранее на улице Чуйкова, на участке от улицы Бондаренко до улицы Мусина, закрывали движение для всех видов транспорта. Это произошло из-за прорыва тепловода, в результате чего провалилось дорожное покрытие.