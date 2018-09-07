В Кирове инвестор готов купить Центральный рынок за 2 млрд рублей
Потенциальный инвестор готов выкупить комплекс Центрального рынка в Кирове. Об этом рассказал депутат гордумы Владимир Журавлев в эфире радио «Эхо Москвы в Кирове».
По словам народного избранника, цена вопроса составляет 2 млрд рублей. При этом Журавлев считает, что сумма за объект занижена, а его реальная стоимость — от 3,5 до 6 млрд рублей.
Как добавил депутат, постройка торгового центра вместо рынка является оптимальным вариантом для данной территории.
Напомним, ранее стало известно, что городские власти закрывают Пермский металлорынок.ОбществоИнфраструктураБизнес Кировская область
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