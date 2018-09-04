Священника из Болгара, читавшего неканонические проповеди, отстранили от служения

Протоиерей Владимир Головин из Болгара запрещен в служении на три месяца. Он ввел широко распространенную ныне практику «молитвы по соглашению».



Поводом для решения стал отказ священника исполнить распоряжение правящего архиерея отказаться от этой деятельности, «вносящей соблазн в жизнь церкви».

«В случае упорной нераскаянности и дальнейшего неисполнения требований распоряжения (...)или нарушения условий запрещения может быть поставлен вопрос о продлении срока Вашего запрещения в служении или о лишении Вас священного сана», — говорится в распоряжении епископа.

Ранее сообщалось, что движение отличается от традиционной практики и может привести к изоляции его участников по отношению к другим членам РПЦ. Сам Головин в публичных выступлениях высказывал мысли, граничащие «с кощунством и глумлением над Христом».