В РПЦ осудили деятельность священника из Болгара

Чистопольское епархиальное управление осудило деятельность штатного клирика Чистопольской епархии, протоиерея Владимира Головина, инициатора движения так называемой «соборной молитвы по соглашению с Болгаром».



«Ее активными участниками настойчиво пропагандируется идея об особой чудодейственной силе молитвы, совершаемой совместно с ее инициатором штатным клириком Чистопольской епархии протоиереем Владимиром Головиным в г. Болгар», — говорится в заявлении епархиального управления.

Отмечается, что движение отличается от традиционной практики и может привести к изоляции его участников по отношению к другим членам РПЦ.

Сам протоиерей Головин в публичных выступлениях высказывает мысли, граничащие «с кощунством и глумлением над Христом». Кроме того, он ввел в Авраамиевском храме Болгара неканонический обряд «духовного лечения».