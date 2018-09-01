Президент РТ и глава Минобрнауки республики поздравили жителей с Днем знаний

Президент РТ Рустам Минниханов поздравил учащихся, родителей, а также всех работников и ветеранов системы образования с Днем знаний.

«Школа — это тот фундамент, на котором строится все наше общественное здание, и от того, насколько прочным и долговечным он будет, зависит будущее Татарстана и всей России» — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.



Президент РТ отметил, что татарстанское образование по праву считается одним из лучших в стране. Также Минниханов пожелал всем счастья, мира, добра и благополучия.

С поздравлением по случаю Дня знаний к жителям республики обратился и министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

Он пожелал педагогам и родителям профессиональных успехов, мудрости и терпения, а школьникам и студентам – настойчивости, отличных оценок и насыщенной жизни, передает пресс-служба министерства образования и науки РТ.

Бурганов подчеркнул, что в школы в этом году впервые пошли 50 613 татарстанцев.

Напомним, что с 1 сентября на 4%выросли стипендии российских студентов.