Роспотребнадзор за последние 10 лет стал в три раза чаще браковать импортные продукты

Роспотребнадзор в последние 10 лет стал изымать из торгового оборота в три раза больше «некондиционных» импортных товаров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в 2007 году на зарубежные товары приходилось 10% от всего объема изъятого, а в 2017 году — 35%, пишут «Известия».

В Роспотребнадзоре считают, что это обусловлено более жесткими нормативами по безопасности пищевой продукции в стране, чем аналогичные международные стандарты в странах Европы и Америки. В частности, это касается содержания антибиотиков в продуктах, гормонов роста и нитратов.

Ранее в Госдуме РФ предложили штрафовать магазины за продажу продуктов с нитратами.