В Казани школа №39 перешла на пятидневную учебную неделю

В Казани школа №39 с углубленным изучением английского языка перешла на пятидневную учебную неделю. Таким образом, она стала вторым учебным заведением в Татарстане, где учатся только пять дней, после школы №12, в народе называемой «еврейской» за то, что ее курирует еврейская община Казани.

Пока учиться по программе пятидневной учебной недели будут только учащиеся начальных классов, отмечается в сообщении на сайте школы №39.

Родители Татарстана называют это революционным решением, так как все остальные школы республики учатся 6 дней в неделю. Татарстанцы неоднократно обращались с просьбой перейти на пятидневку. Однако чиновники заявляли, что это невозможно, так как в республике в дополнение к обязательным во всех школах страны предметам есть региональный компонент.

Вероятно, с вступлением в силу поправок в Закон об Образовании, связанных с изучением родного языка, становится возможным скорректировать расписание и успеть освоить программу за 5 дней.