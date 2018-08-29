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Минниханов опубликовал видео с торжественного приема в честь Дня республики

16:10, 29.08.2018
Минниханов опубликовал видео с торжественного приема в честь Дня республики
Фото: скриншот instagram.com/rusminnikhanov

Сегодня в честь Дня республики проходит прием от имени президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Проводит его, согласно плану, Минкультуры РТ в «Пирамиде».

Минниханов опубликовал видео с мероприятия на своей странице в Instagram.

Напомним, сегодня Минниханов вручил 56 татарстанцам государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан.

ОбществоВласть Татарстан
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