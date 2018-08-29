Минниханов опубликовал видео с торжественного приема в честь Дня республики
Сегодня в честь Дня республики проходит прием от имени президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Проводит его, согласно плану, Минкультуры РТ в «Пирамиде».
Минниханов опубликовал видео с мероприятия на своей странице в Instagram.
На торжественном приёме в честь Дня Республики!
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 29 Авг 2018 в 5:56 PDT
Напомним, сегодня Минниханов вручил 56 татарстанцам государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан.ОбществоВласть Татарстан
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