Минниханов передал ключи от новых автомобилей главам сел и муниципалитетов Татарстана

Президент РТ Рустам Минниханов вручил ключи от новых служебных автомобилей главам сел и муниципалитетов.

Минниханов поздравил участников мероприятия с предстоящим Днем республики и поблагодарил за совместную плодотворную работу.

«Действует программа поддержки нашего местного самоуправления. Каждый год мы выделяем для них новые машины. Это способствует повышению их мобильности и статуса. Желаю и впредь активно работать и развиваться», — цитирует главу РТ его пресс-служба.



Ранее Минниханов вручил работникам сферы АПК ключи от 88 новых автомобилей.