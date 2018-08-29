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Минниханов передал ключи от новых автомобилей главам сел и муниципалитетов Татарстана

12:16, 29.08.2018
Минниханов передал ключи от новых автомобилей главам сел и муниципалитетов Татарстана
Фото: tatarstan.ru

Президент РТ Рустам Минниханов вручил ключи от новых служебных автомобилей главам сел и муниципалитетов.

Минниханов поздравил участников мероприятия с предстоящим Днем республики и поблагодарил за совместную плодотворную работу.

«Действует программа поддержки нашего местного самоуправления. Каждый год мы выделяем для них новые машины. Это способствует повышению их мобильности и статуса. Желаю и впредь активно работать и развиваться», — цитирует главу РТ его пресс-служба.

Ранее Минниханов вручил работникам сферы АПК ключи от 88 новых автомобилей.

ОбществоВласть Татарстан
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