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В КФУ появилось опытное производство для создания инновационных лекарств

13:36, 24.08.2018
В КФУ появилось опытное производство для создания инновационных лекарств
Фото: realnoevremya.ru / Инна Серова

В КФУ создано опытное производство, позволяющее выпускать партии инновационных лекарственных препаратов, которые разрабатываются в университете. Об этом сообщил журналистам директор научно-образовательного центра фармацевтики КФУ Юрий Штырлин.

По его словам, лекарства смогут производиться в достаточном для проведения клинических испытаний объеме.

Производство располагается по адресу: улица Беломорская, 60. В настоящее время, по словам Штырлина, уже три разработанных в КФУ лекарственных препарата успешно прошли доклинические опыты и подготовлены к стадии клинических испытаний, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева рассказала, что доля отечественных лекарств на фармрынке Татарстана в 2017 году составила 35%.

ОбществоМедицина Татарстан
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