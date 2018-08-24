В КФУ появилось опытное производство для создания инновационных лекарств

В КФУ создано опытное производство, позволяющее выпускать партии инновационных лекарственных препаратов, которые разрабатываются в университете. Об этом сообщил журналистам директор научно-образовательного центра фармацевтики КФУ Юрий Штырлин.

По его словам, лекарства смогут производиться в достаточном для проведения клинических испытаний объеме.



Производство располагается по адресу: улица Беломорская, 60. В настоящее время, по словам Штырлина, уже три разработанных в КФУ лекарственных препарата успешно прошли доклинические опыты и подготовлены к стадии клинических испытаний, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева рассказала, что доля отечественных лекарств на фармрынке Татарстана в 2017 году составила 35%.