В Кировском районе Казани построят пожарное депо за 139,7 млн рублей

ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» разместило тендер на строительство пожарного депо в Кировском районе Казани. На эти цели из бюджета РТ выделили 139,7 млн рублей.

Согласно техзаданию, строительство должно быть завершено до 31 декабря 2018 года. В перечень работ помимо самого строительства входит благоустройство и озеленение территории, а также постройка временных зданий и сооружений. Кроме того, учитываются непредвиденные расходы.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 сентября. Итоги подведут 13 сентября.

Ранее сообщалось, что в Казани на ремонт музея ИЗО выделят более 307 млн рублей.