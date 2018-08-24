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В Кировском районе Казани построят пожарное депо за 139,7 млн рублей

12:54, 24.08.2018
В Кировском районе Казани построят пожарное депо за 139,7 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» разместило тендер на строительство пожарного депо в Кировском районе Казани. На эти цели из бюджета РТ выделили 139,7 млн рублей.

Согласно техзаданию, строительство должно быть завершено до 31 декабря 2018 года. В перечень работ помимо самого строительства входит благоустройство и озеленение территории, а также постройка временных зданий и сооружений. Кроме того, учитываются непредвиденные расходы.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 сентября. Итоги подведут 13 сентября.

Ранее сообщалось, что в Казани на ремонт музея ИЗО выделят более 307 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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