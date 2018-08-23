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Минниханов отменил карантин по бешенству в Лениногорском районе Татарстана

14:24, 23.08.2018
Минниханов отменил карантин по бешенству в Лениногорском районе Татарстана
Фото: pixabay.com

Президент Татарстана Рустам Минниханов отменил карантин в деревне Новое Шугурово Лениногорского района. Соответствующий указ, подписанный 22 августа, размещен на официальном портале правовой информации.

Карантин отменен в связи с истечением двух месяцев «со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выполнением противоэпизоотических и профилактических мероприятий».

Ранее в Татарстане зафиксировали два случая бешенства среди собак и 10 случаев — среди лис.

ОбществоВласть Татарстан
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