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Кировские власти обсудят с жителями изменения в городской генплан

13:00, 04.08.2018
Кировские власти обсудят с жителями изменения в городской генплан
Фото: realnoevremya.ru

В Кирове пройдут публичные слушания по проекту изменения генерального плана города. Собрание состоится в четверг, 23 августа, в 16:00 в здании мэрии.

Экспозиция генплана выставлена до 5 сентября по адресу: улица Воровского, 39, каб.139. Проект также находится на сайте на сайте городской администрации. Кроме того, любой житель города может отправить свое предложение в мэрию, указав свои данные — ФИО, дату рождения и адрес проживания.

Напомним, ранее комитет Госсовета РТ поддержал концепцию нового генплана Казани

ОбществоИнфраструктура Кировская область
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