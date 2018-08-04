Кировские власти обсудят с жителями изменения в городской генплан

В Кирове пройдут публичные слушания по проекту изменения генерального плана города. Собрание состоится в четверг, 23 августа, в 16:00 в здании мэрии.

Экспозиция генплана выставлена до 5 сентября по адресу: улица Воровского, 39, каб.139. Проект также находится на сайте на сайте городской администрации. Кроме того, любой житель города может отправить свое предложение в мэрию, указав свои данные — ФИО, дату рождения и адрес проживания.

Напомним, ранее комитет Госсовета РТ поддержал концепцию нового генплана Казани



