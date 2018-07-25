Новости общества

09:48 МСК
Новости раздела
Общество

Ульяновск с рабочим визитом посетит глава Центризбиркома Элла Памфилова

09:42, 25.07.2018
Ульяновск с рабочим визитом посетит глава Центризбиркома Элла Памфилова
Фото: kremlin.ru

Глава Центризбиркома Элла Памфилова с рабочим визитом посетит Ульяновск в четверг, 26 июля.

По приезду Памфилова проведет в области заседание Совета председателей избирательных комиссий субъектов РФ. На следующий день она встретится в Ульяновске с молодыми участниками избирательного процесса, в том числе с кандидатами на предстоящих выборах, членами избирательных комиссий, юристами и общественниками.

Стоит отметить, что встреча пройдет в рамках форума «Электоральный Level Up», где будут обсуждаться вопросы прозрачности и легитимности избирательного процесса, а также новшества в избирательном праве, рассказали в региональном правительстве.

Напомним, ранее стало известно, что Элла Памфилова заработала по итогам 2017 года более 15,5 млн рублей.

ОбществоВласть Кировская область
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты