Назначен новый председатель Кировского областного суда

Кировский областной суд возглавил генерал-майор юстиции Константин Егоров. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, Егоров будет занимать эту должность шесть лет. Во время торжественной церемонии представления нового главы суда губернатор региона Игорь Васильев пожелал руководителю плодотворной работы на благо судебной системы.

«Цель у нас одна — чтобы судам Кировской области доверяло население. Граждане, обращаясь в суды, должны верить, что решение будет справедливым и законным, без всякой волокиты», — цитирует Константина Егорова пресс-служба губернатора.

Напомним, ранее была названа средняя зарплата мирового судьи в Саратовской области.