Российская медицина отстает как от развитых, так и от развивающихся стран — эксперты

Эксперты Boston Consulting group. выяснили, что медицина в России отстает как в финансировании, так и в эффективности использования денег от развитых и развивающихся стран.

Так, расходы на здравоохранение в России составляют около 3,5% ВВП. При том что средний показатель по странам ЕС 7,2% ВВП, а государств — членов ОЭСР 6,5% ВВП.

Россия опережает только Китай и Индию, но отстает и от них в эффективности трат и госрегулирования, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что средняя продолжительность жизни в РФ также короче, чем в развитых странах, на 9—13 лет.

Напомним, средняя продолжительность жизни граждан России, согласно данным Росстата, увеличилась до 72,6 года.