Объем привлеченных банками госсредств в I квартале 2018 года сократился почти на четверть

Органы власти, бюджетные учреждения и государственные компании стали менее охотно размещать свои деньги в банках. В I квартале 2018 года объем госсредств, привлеченных пятью крупнейшими игроками сократился почти на четверть.

ВТБ привлек от государства 5,79 трлн рублей, Сбербанк — 1,79 трлн рублей, «Россельхозбанк» — 929,21 млрд, «Газпромбанк» — 687,4 млрд, а замкнул первую пятерку «Альфа-Банк» с объемом поступлений в 385,46 млрд рублей.

Во многом это произошло в результате отрицательной динамики у ВТБ — самого большого держателя казенных ресурсов. Однако в целом сокращение масштабов государственного фондирования — скорее хорошая новость, говорят эксперты.

Подробнее о динамике размещения госсредств читайте в материале «Реального времени».