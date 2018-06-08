Заболеваемость алкоголизмом в России снизилась в два раза за 12 лет — СМИ

В России за 12 лет, с 2005 года, число пациентов с алкоголизмом снизилось на 55% — до 42 случаев на 100 тыс. человек. Этому, по мнению экспертов, способствовали ограничительные меры и пропаганда здорового образа жизни.

Также число людей с алкогольными психозами (так называемая белая горячка) с 2005 по 2017 год количество уменьшилось на 74% — до 13,3 случая на 100 тыс. населения, сообщают «Известия».

Ранее в Минздраве РФ рассказали, что в России дети стали чаще болеть сахарным диабетом и реже социально обусловленными заболеваниями. Больше всего снизилась заболеваемость алкоголизмом — в 6,7 раза. Заболеваемость венерическими инфекциями — примерно в 4 раза, а наркоманией — более чем в 1,5 раза.