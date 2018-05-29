С начала года доходы населения Нижегородской области выросли на 5%

За 4 месяца 2018 года средний доход в Нижегородской области составил 29,9 тыс. рублей в месяц. По сравнению с январем—апрелем 2017-го этот показатель вырос на 5%.

По размеру среднедушевых денежных доходов населения за два первых месяца область занимает второе место в ПФО, сообщает пресс-служба областного Минэкономразвития.

Среднемесячная зарплата по итогам января—марта 2018 года составила 30,8 тыс. рублей. В министерстве подчеркивают, что по сравнению с тем же периодом прошлого года зарплата поднялась на 10,8%.

При этом реальная зарплата выросла на 7,5%.