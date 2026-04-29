«Ак Барс» победил «Металлург» со счетом 4:1 в Казани

«Ак Барс» победил «Металлург» со счетом 4:1 в третьем матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина еще на один шаг приблизилась к финалу Кубка Гагарина. В составе «Ак Барса» две шайбы забросил Дмитрий Кателевский, еще по разу отличились Дмитрий Яшкин и Кирилл Семенов. У «Металлурга» гол в активе Робина Пресса. Следующий матч серии между «Ак Барсом» и «Металлургом» состоится 1 мая в Казани в 15.00 по московскому времени.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.