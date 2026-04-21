В Казани проходит зональный этап «Зарницы 2.0»

В Татарстане стартовал зональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В Казани соревнования идут уже четвертый день — с 18 по 22 апреля, и каждый день приезжают порядка 8—9 муниципальных образований, находящихся вблизи Казанской агломерации. 21 апреля старшие команды (14—17 лет), выбранные лучшими из своих районов, прошли соревнования по подготовке к радиационной, химической и биологической защите, а также оказывали первую помощь в рамках тактической медицины, бегали в спортивной эстафете с препятствиями и проходили огневой рубеж. В событии принял участие помощник раиса РТ и руководитель «Движения первых» в Татарстане Тимур Сулейманов.
