Казанский УНИКС нанес ЦСКА второе поражение в сезоне

В «Баскет-холле» состоялся принципиальный матч Единой лиги ВТБ: казанский УНИКС обыграл московский ЦСКА со счетом 86:80. Эта победа стала для казанцев второй над армейцами в сезоне и прервала впечатляющую серию лидера чемпионата из 18 побед подряд. Примечательно, что УНИКС добился успеха, играя без своих лидеров Джалена Рейнольдса и Алексея Шведа. Самыми результативными в составе хозяев стали Тай Брюэр (23 очка) и Руслан Абдулбасиров (19 очков + 10 подборов).
