На сцене театра Камала прошла премьера спектакля «Ашик-Кериб» в постановке Сергея Землянского. Это притча-мюзикл без слов, основанная на восточной сказке в переложении Михаила Лермонтова. История о любви поэта и красавицы, странствиях и чуде разворачивается через пластику, музыку и визуальные образы. Композитор Павел Аникин создал современное звучание — в сценах звучит даже рэп на татарском. Минималистичная сценография и видеопроекции создают атмосферу магического Востока.
