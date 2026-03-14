Как прошел предъюбилейный Республиканский ифтар

В Казани прошел 14-й Республиканский ифтар. В этом году на коллективное разговение собрались около восьми тысяч человек — верующие из разных районов Татарстана, участники СВО, малоимущие семьи и почетные гости. Помогали организаторам 720 волонтеров. Ровно в 17:43 прозвучал азан на ахшам-намаз, после чего постящиеся приступили к трапезе. Среди гостей ифтара были раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и мэр Казани Ильсур Метшин. Подробнее о том, как прошло массовое разговение, — в фоторепортаже Артема Дергунова.
