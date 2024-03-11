В Казани состоялось заседание экспертного клуба «Волга» на тему «Россия накануне выборов Президента. Образ будущего»

15:12, 11.03.2024 28
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани состоялось заседание экспертного клуба на тему «Россия накануне выборов Президента. Образ будущего». Главными темами заседания в этот понедельник стали итоги предвыборной кампании и образ будущего страны, предложенного кандидатами в президенты. Судя по опросам, исполнить свой гражданский долг собираются порядка 85% жителей республики.


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