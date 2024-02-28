Ассоциация рестораторов и отельеров Казани и Республики Татарстан подвела итоги года

В Казани состоялась итоговая коллегия Ассоциации рестораторов и отельеров Республики Татарстан. Участники обсудили итоги работы за 2023 год и наметили планы на 2024-й. На мероприятии подвели итоги прошедшего года и отметили достижения в ресторанной и отельной сфере региона. Поговорили и о существующих проблемах, среди которых нехватка квалифицированных кадров и сложности с привлечением инвестиций. Отдельное внимание уделили развитию внутреннего туризма.
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