В казанском культурном центре имени Пушкина прошли «Святочные забавы»

В культурном центре имени Пушкина в Казани состоялись традиционные "Святочные забавы". Это мероприятие, насыщенное интересными событиями и развлечениями для людей всех возрастов, прошло в рамках рождественских праздников. В программу "Святочных забав" вошли театрализованное представление на рождественскую тематику, разнообразные конкурсы, игры и мастер-классы.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым