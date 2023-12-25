Республиканская новогодняя елка в Казани

На казанской «Татнефть Арене» сегодня прошла первая из двух намеченных Республиканских новогодних елок для школьников всех 45 муниципальных районов Татарстана. Напомним, что в этом году по решению раиса Татарстана Рустама Минниханова таких представлений будет два. На них пригласили 17 тысяч детей, из которых около 9,5 тысячи — дети из семей участников специальной военной операции. Кроме того, приглашения получили одаренные ребята и победители республиканских и всероссийских олимпиад.
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