С почином: победителей Кубка России по регби встретили в Казани

14:18, 18.09.2023 39
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Казанский регбийный клуб «Стрела», накануне впервые выигравший Кубок России, вернулся домой из Москвы. «Стрела» накануне обыграла «Красный Яр» в финальном матче PARI — Кубка России по регби. Матч на «ВТБ-Арене» в Москве завершился со счетом 23:12 в пользу казанского клуба. Казанский регбиийный клуб впервые в истории завоевал титул победителя Кубка России. До сезона-2020/21 казанцы не играли в высшем дивизионе чемпионата.


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