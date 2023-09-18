С почином: победителей Кубка России по регби встретили в Казани

Казанский регбийный клуб «Стрела», накануне впервые выигравший Кубок России, вернулся домой из Москвы. «Стрела» накануне обыграла «Красный Яр» в финальном матче PARI — Кубка России по регби. Матч на «ВТБ-Арене» в Москве завершился со счетом 23:12 в пользу казанского клуба. Казанский регбиийный клуб впервые в истории завоевал титул победителя Кубка России. До сезона-2020/21 казанцы не играли в высшем дивизионе чемпионата.
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