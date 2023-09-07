Форум РОСТКИ: выездная редакция «Реального времени» в лицах

18:22, 07.09.2023 27
Артем Щербина, заместитель генерального директора АО «ТАИФ-НК» по коммерцииАртем Щербина, заместитель генерального директора АО «ТАИФ-НК» по коммерцииАртем Щербина, заместитель генерального директора АО «ТАИФ-НК» по коммерцииАртем Щербина, заместитель генерального директора АО «ТАИФ-НК» по коммерцииАртем Щербина, заместитель генерального директора АО «ТАИФ-НК» по коммерцииОлег Протопопов, заместитель генерального директора ОЭЗ «Иннополис»Олег Протопопов, заместитель генерального директора ОЭЗ «Иннополис»Олег Протопопов, заместитель генерального директора ОЭЗ «Иннополис»Олег Протопопов, заместитель генерального директора ОЭЗ «Иннополис»Олег Протопопов, заместитель генерального директора ОЭЗ «Иннополис»Олег Протопопов, заместитель генерального директора ОЭЗ «Иннополис»Тимур Шагивалеев, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»Тимур Шагивалеев, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»Тимур Шагивалеев, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»Тимур Шагивалеев, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»Виктор Никитин, генеральный директор ООО «Бипиум»Виктор Никитин, генеральный директор ООО «Бипиум»Виктор Никитин, генеральный директор ООО «Бипиум»Виктор Никитин, генеральный директор ООО «Бипиум»Виктор Никитин, генеральный директор ООО «Бипиум»Лю Шэн и Фэн Чжань, студенты из КитаяЛю Шэн и Фэн Чжань, студенты из КитаяЛю Шэн и Фэн Чжань, студенты из Китая
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  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Артем Щербина, заместитель генерального директора АО «ТАИФ-НК» по коммерции
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Артем Щербина, заместитель генерального директора АО «ТАИФ-НК» по коммерции
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Артем Щербина, заместитель генерального директора АО «ТАИФ-НК» по коммерции
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Артем Щербина, заместитель генерального директора АО «ТАИФ-НК» по коммерции
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Артем Щербина, заместитель генерального директора АО «ТАИФ-НК» по коммерции
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Олег Протопопов, заместитель генерального директора ОЭЗ «Иннополис»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Олег Протопопов, заместитель генерального директора ОЭЗ «Иннополис»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Олег Протопопов, заместитель генерального директора ОЭЗ «Иннополис»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Олег Протопопов, заместитель генерального директора ОЭЗ «Иннополис»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Олег Протопопов, заместитель генерального директора ОЭЗ «Иннополис»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Олег Протопопов, заместитель генерального директора ОЭЗ «Иннополис»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Тимур Шагивалеев, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Тимур Шагивалеев, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Тимур Шагивалеев, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Тимур Шагивалеев, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Виктор Никитин, генеральный директор ООО «Бипиум»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Виктор Никитин, генеральный директор ООО «Бипиум»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Виктор Никитин, генеральный директор ООО «Бипиум»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Виктор Никитин, генеральный директор ООО «Бипиум»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Виктор Никитин, генеральный директор ООО «Бипиум»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Лю Шэн и Фэн Чжань, студенты из Китая
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Лю Шэн и Фэн Чжань, студенты из Китая
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Лю Шэн и Фэн Чжань, студенты из Китая
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Сегодня в Казани стартовал первый крупный международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». На нем российские регионы и китайские провинции смогут обсудить актуальные вопросы по развитию сотрудничества. На форуме работала выездная редакция «Реального времени».


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