Форум РОСТКИ: выездная редакция «Реального времени» в лицах

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Артем Щербина, заместитель генерального директора АО «ТАИФ-НК» по коммерции
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Артем Щербина, заместитель генерального директора АО «ТАИФ-НК» по коммерции
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Артем Щербина, заместитель генерального директора АО «ТАИФ-НК» по коммерции
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Артем Щербина, заместитель генерального директора АО «ТАИФ-НК» по коммерции
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Артем Щербина, заместитель генерального директора АО «ТАИФ-НК» по коммерции
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Олег Протопопов, заместитель генерального директора ОЭЗ «Иннополис»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Олег Протопопов, заместитель генерального директора ОЭЗ «Иннополис»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Олег Протопопов, заместитель генерального директора ОЭЗ «Иннополис»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Олег Протопопов, заместитель генерального директора ОЭЗ «Иннополис»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Олег Протопопов, заместитель генерального директора ОЭЗ «Иннополис»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Олег Протопопов, заместитель генерального директора ОЭЗ «Иннополис»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Тимур Шагивалеев, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Тимур Шагивалеев, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Тимур Шагивалеев, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Тимур Шагивалеев, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Виктор Никитин, генеральный директор ООО «Бипиум»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Виктор Никитин, генеральный директор ООО «Бипиум»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Виктор Никитин, генеральный директор ООО «Бипиум»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Виктор Никитин, генеральный директор ООО «Бипиум»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Виктор Никитин, генеральный директор ООО «Бипиум»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Лю Шэн и Фэн Чжань, студенты из Китая
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Лю Шэн и Фэн Чжань, студенты из Китая
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Лю Шэн и Фэн Чжань, студенты из Китая
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
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