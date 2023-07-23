10 фото недели: мероприятия деловые, праздничные, развлекательные

На этой недели казанцы и гости столицы посетили мероприятия на открытом воздухе: это «Парад национальных костюмов» в Кремле и фестиваль «Книжный экватор» в парке «Салават купере». КГЭУ отмечал свое 55-летие, а ведущие управленцы России подвели итоги трансформации бизнеса в условиях ограничений на V Федеральном форуме «Производительность 360». Лучшие кадры недели в фотоподборке «Реального времени».
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