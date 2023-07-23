10 фото недели: мероприятия деловые, праздничные, развлекательные

00:00, 23.07.2023 10 5
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  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

На этой недели казанцы и гости столицы посетили мероприятия на открытом воздухе: это «Парад национальных костюмов» в Кремле и фестиваль «Книжный экватор» в парке «Салават купере». КГЭУ отмечал свое 55-летие, а ведущие управленцы России подвели итоги трансформации бизнеса в условиях ограничений на V Федеральном форуме «Производительность 360». Лучшие кадры недели в фотоподборке «Реального времени».

  • 1—2. Деловой завтрак в честь 55-летия КГЭУ.
  • 3—5. «Парад национальных костюмов».
  • 6. V Федеральный форум «Производительность 360».
  • 7—10. «Книжный экватор».

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 23 июл
    у бабушки такая фуфайка была))) или камзол это называлось - не помню , как на 4 фото
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    Анонимно 23 июл
    камзол ближе, без рукавов был. У нас серая была
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  • Анонимно 23 июл
    Ого! Татьяна Устинова посетила наш город
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    Анонимно 23 июл
    да, и провела замечательную встречу
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    Анонимно 23 июл
    нашему городу не привыкать принимать знаменитых гостей
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