«РЕБУС»: выездная редакция «Реального времени» в лицах

21:51, 04.07.2023 70
Александр Чесноков, строительная компания «Инбриг»Александр Чесноков, строительная компания «Инбриг»Александр Чесноков, строительная компания «Инбриг»Александр Чесноков, строительная компания «Инбриг»Николай Шумаков, президент Союза архитекторов РоссииНиколай Шумаков, президент Союза архитекторов РоссииНиколай Шумаков, президент Союза архитекторов РоссииНиколай Шумаков, президент Союза архитекторов РоссииНиколай Шумаков, президент Союза архитекторов РоссииНиколай Шумаков, президент Союза архитекторов РоссииНиколай Шумаков, президент Союза архитекторов РоссииИгорь Константинов, директор по развитию производства компании Loymina GroupИгорь Константинов, директор по развитию производства компании Loymina GroupИгорь Константинов, директор по развитию производства компании Loymina GroupИгорь Константинов, директор по развитию производства компании Loymina GroupИгорь Константинов, директор по развитию производства компании Loymina GroupИгорь Константинов, директор по развитию производства компании Loymina GroupВладимир Кудряшев, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики ТатарстанВладимир Кудряшев, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики ТатарстанВладимир Кудряшев, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики ТатарстанВладимир Кудряшев, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики ТатарстанВладимир Кудряшев, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики ТатарстанЕвгений Ктиторов, компания KogenЕвгений Ктиторов, компания KogenЕвгений Ктиторов, компания KogenЕвгений Ктиторов, компания KogenЕвгений Ктиторов, компания KogenЕвгений Ктиторов, компания KogenРинат Аисов, директор по развитию территорий ГК ASG investРинат Аисов, директор по развитию территорий ГК ASG investРинат Аисов, директор по развитию территорий ГК ASG investРинат Аисов, директор по развитию территорий ГК ASG investРинат Аисов, директор по развитию территорий ГК ASG investОльга Волчкова, руководитель строительной компании «Грань»Ольга Волчкова, руководитель строительной компании «Грань»Ольга Волчкова, руководитель строительной компании «Грань»Ольга Волчкова, руководитель строительной компании «Грань»Мария Яшенкова, соорганизатор форума «РЕБУС»Мария Яшенкова, соорганизатор форума «РЕБУС»Мария Яшенкова, соорганизатор форума «РЕБУС»Мария Яшенкова, соорганизатор форума «РЕБУС»Мария Яшенкова, соорганизатор форума «РЕБУС»Татьяна Караваева, заместитель генерального директора ЦСРТатьяна Караваева, заместитель генерального директора ЦСРТатьяна Караваева, заместитель генерального директора ЦСРТатьяна Караваева, заместитель генерального директора ЦСРТатьяна Караваева, заместитель генерального директора ЦСРОлеся Балтусова, помощник раиса Республики ТатарстанОлеся Балтусова, помощник раиса Республики ТатарстанОлеся Балтусова, помощник раиса Республики ТатарстанОлеся Балтусова, помощник раиса Республики ТатарстанОлеся Балтусова, помощник раиса Республики ТатарстанОлеся Балтусова, помощник раиса Республики ТатарстанОлеся Балтусова, помощник раиса Республики ТатарстанОлеся Балтусова, помощник раиса Республики ТатарстанОлеся Балтусова, помощник раиса Республики ТатарстанОлеся Балтусова, помощник раиса Республики ТатарстанДмитрий Варбанский, коммерческий директор TEGOLA GroupДмитрий Варбанский, коммерческий директор TEGOLA GroupДмитрий Варбанский, коммерческий директор TEGOLA GroupДмитрий Варбанский, коммерческий директор TEGOLA GroupДмитрий Варбанский, коммерческий директор TEGOLA GroupДмитрий Варбанский, коммерческий директор TEGOLA GroupОлег Гришунин, директор по правовым и корпоративным вопросам «БЭЛ Девелопмент»Олег Гришунин, директор по правовым и корпоративным вопросам «БЭЛ Девелопмент»Олег Гришунин, директор по правовым и корпоративным вопросам «БЭЛ Девелопмент»Олег Гришунин, директор по правовым и корпоративным вопросам «БЭЛ Девелопмент»Олег Гришунин, директор по правовым и корпоративным вопросам «БЭЛ Девелопмент»Олег Гришунин, директор по правовым и корпоративным вопросам «БЭЛ Девелопмент»
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  • Александр Чесноков, строительная компания «Инбриг»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Александр Чесноков, строительная компания «Инбриг»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Александр Чесноков, строительная компания «Инбриг»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Александр Чесноков, строительная компания «Инбриг»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Игорь Константинов, директор по развитию производства компании Loymina Group
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Игорь Константинов, директор по развитию производства компании Loymina Group
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Игорь Константинов, директор по развитию производства компании Loymina Group
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Игорь Константинов, директор по развитию производства компании Loymina Group
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Игорь Константинов, директор по развитию производства компании Loymina Group
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Игорь Константинов, директор по развитию производства компании Loymina Group
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Владимир Кудряшев, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Владимир Кудряшев, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Владимир Кудряшев, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Владимир Кудряшев, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Владимир Кудряшев, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Евгений Ктиторов, компания Kogen
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Евгений Ктиторов, компания Kogen
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Евгений Ктиторов, компания Kogen
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Евгений Ктиторов, компания Kogen
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Евгений Ктиторов, компания Kogen
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Евгений Ктиторов, компания Kogen
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Ринат Аисов, директор по развитию территорий ГК ASG invest
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Ринат Аисов, директор по развитию территорий ГК ASG invest
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Ринат Аисов, директор по развитию территорий ГК ASG invest
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Ринат Аисов, директор по развитию территорий ГК ASG invest
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Ринат Аисов, директор по развитию территорий ГК ASG invest
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Ольга Волчкова, руководитель строительной компании «Грань»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Ольга Волчкова, руководитель строительной компании «Грань»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Ольга Волчкова, руководитель строительной компании «Грань»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Ольга Волчкова, руководитель строительной компании «Грань»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Мария Яшенкова, соорганизатор форума «РЕБУС»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Мария Яшенкова, соорганизатор форума «РЕБУС»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Мария Яшенкова, соорганизатор форума «РЕБУС»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Мария Яшенкова, соорганизатор форума «РЕБУС»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Мария Яшенкова, соорганизатор форума «РЕБУС»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Татьяна Караваева, заместитель генерального директора ЦСР
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Татьяна Караваева, заместитель генерального директора ЦСР
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Татьяна Караваева, заместитель генерального директора ЦСР
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Татьяна Караваева, заместитель генерального директора ЦСР
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Татьяна Караваева, заместитель генерального директора ЦСР
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Олеся Балтусова, помощник раиса Республики Татарстан
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Олеся Балтусова, помощник раиса Республики Татарстан
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Олеся Балтусова, помощник раиса Республики Татарстан
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Олеся Балтусова, помощник раиса Республики Татарстан
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Олеся Балтусова, помощник раиса Республики Татарстан
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Олеся Балтусова, помощник раиса Республики Татарстан
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Олеся Балтусова, помощник раиса Республики Татарстан
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Олеся Балтусова, помощник раиса Республики Татарстан
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Олеся Балтусова, помощник раиса Республики Татарстан
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Олеся Балтусова, помощник раиса Республики Татарстан
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Дмитрий Варбанский, коммерческий директор TEGOLA Group
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Дмитрий Варбанский, коммерческий директор TEGOLA Group
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Дмитрий Варбанский, коммерческий директор TEGOLA Group
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Дмитрий Варбанский, коммерческий директор TEGOLA Group
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Дмитрий Варбанский, коммерческий директор TEGOLA Group
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Дмитрий Варбанский, коммерческий директор TEGOLA Group
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Олег Гришунин, директор по правовым и корпоративным вопросам «БЭЛ Девелопмент»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Олег Гришунин, директор по правовым и корпоративным вопросам «БЭЛ Девелопмент»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Олег Гришунин, директор по правовым и корпоративным вопросам «БЭЛ Девелопмент»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Олег Гришунин, директор по правовым и корпоративным вопросам «БЭЛ Девелопмент»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Олег Гришунин, директор по правовым и корпоративным вопросам «БЭЛ Девелопмент»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
  • Олег Гришунин, директор по правовым и корпоративным вопросам «БЭЛ Девелопмент»
    Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В столице Татарстана прошел Международный форум «РЕБУС: Экономика строительства в историческом центре». Мероприятие является площадкой для поиска ответов на вопросы: какова экономическая активность на исторических территориях, в чем ее ограничения и возможности, каков секрет успеха состоявшихся проектов, чем рискуют и что создают в историческом центре современные девелоперы, какими методиками проектирования и сохранения идентичности пользуются регионы. На РЕБУСе работала выездная редакция «Реального времени».


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