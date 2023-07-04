«РЕБУС»: выездная редакция «Реального времени» в лицах

- Александр Чесноков, строительная компания «Инбриг»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Александр Чесноков, строительная компания «Инбриг»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Александр Чесноков, строительная компания «Инбриг»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Александр Чесноков, строительная компания «Инбриг»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Игорь Константинов, директор по развитию производства компании Loymina Group
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Игорь Константинов, директор по развитию производства компании Loymina Group
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Игорь Константинов, директор по развитию производства компании Loymina Group
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Игорь Константинов, директор по развитию производства компании Loymina Group
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Игорь Константинов, директор по развитию производства компании Loymina Group
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Игорь Константинов, директор по развитию производства компании Loymina Group
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Владимир Кудряшев, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Владимир Кудряшев, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Владимир Кудряшев, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Владимир Кудряшев, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Владимир Кудряшев, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Евгений Ктиторов, компания Kogen
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Евгений Ктиторов, компания Kogen
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Евгений Ктиторов, компания Kogen
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Евгений Ктиторов, компания Kogen
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Евгений Ктиторов, компания Kogen
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Евгений Ктиторов, компания Kogen
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Ринат Аисов, директор по развитию территорий ГК ASG invest
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Ринат Аисов, директор по развитию территорий ГК ASG invest
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Ринат Аисов, директор по развитию территорий ГК ASG invest
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Ринат Аисов, директор по развитию территорий ГК ASG invest
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Ринат Аисов, директор по развитию территорий ГК ASG invest
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Ольга Волчкова, руководитель строительной компании «Грань»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Ольга Волчкова, руководитель строительной компании «Грань»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Ольга Волчкова, руководитель строительной компании «Грань»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Ольга Волчкова, руководитель строительной компании «Грань»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Мария Яшенкова, соорганизатор форума «РЕБУС»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Мария Яшенкова, соорганизатор форума «РЕБУС»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Мария Яшенкова, соорганизатор форума «РЕБУС»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Мария Яшенкова, соорганизатор форума «РЕБУС»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Мария Яшенкова, соорганизатор форума «РЕБУС»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Татьяна Караваева, заместитель генерального директора ЦСР
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Татьяна Караваева, заместитель генерального директора ЦСР
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Татьяна Караваева, заместитель генерального директора ЦСР
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Татьяна Караваева, заместитель генерального директора ЦСР
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Татьяна Караваева, заместитель генерального директора ЦСР
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Олеся Балтусова, помощник раиса Республики Татарстан
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Олеся Балтусова, помощник раиса Республики Татарстан
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Олеся Балтусова, помощник раиса Республики Татарстан
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Олеся Балтусова, помощник раиса Республики Татарстан
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Олеся Балтусова, помощник раиса Республики Татарстан
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Олеся Балтусова, помощник раиса Республики Татарстан
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Олеся Балтусова, помощник раиса Республики Татарстан
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Олеся Балтусова, помощник раиса Республики Татарстан
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Олеся Балтусова, помощник раиса Республики Татарстан
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Олеся Балтусова, помощник раиса Республики Татарстан
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Дмитрий Варбанский, коммерческий директор TEGOLA Group
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Дмитрий Варбанский, коммерческий директор TEGOLA Group
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Дмитрий Варбанский, коммерческий директор TEGOLA Group
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Дмитрий Варбанский, коммерческий директор TEGOLA Group
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Дмитрий Варбанский, коммерческий директор TEGOLA Group
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Дмитрий Варбанский, коммерческий директор TEGOLA Group
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Олег Гришунин, директор по правовым и корпоративным вопросам «БЭЛ Девелопмент»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Олег Гришунин, директор по правовым и корпоративным вопросам «БЭЛ Девелопмент»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Олег Гришунин, директор по правовым и корпоративным вопросам «БЭЛ Девелопмент»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Олег Гришунин, директор по правовым и корпоративным вопросам «БЭЛ Девелопмент»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Олег Гришунин, директор по правовым и корпоративным вопросам «БЭЛ Девелопмент»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
- Олег Гришунин, директор по правовым и корпоративным вопросам «БЭЛ Девелопмент»
Динар Фатыхов/realnoevremya.ru
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