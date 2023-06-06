«Укрепить традиции народов»: заседание комитета Госдумы РФ по культуре

«Этнокультурное разнообразие — тема, которая близка абсолютно каждому», — отметила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, выступая сегодня на выездном заседании в Казани. Встреча прошла в Кремле в здании Присутственных мест, где обсуждали правовые основы для сохранения этнокультурного разнообразия России.
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