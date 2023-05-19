KazanForum 2023: выездная редакция «Реального времени» в лицах

Представители 84 регионов России и 85 стран мира прибыли на KazanExpo, чтобы принять участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». В этом году мероприятие получило федеральный статус. На полях форума за два дня пройдут 200 деловых мероприятий. В Казани работают 45 дипломатических миссий, приехали 37 чрезвычайных и полномочных послов, десятки министров зарубежных стран и регионов России. На форуме работала выездная редакция «Реального времени».
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