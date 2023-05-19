KazanForum 2023: выездная редакция «Реального времени» в лицах

08:30, 19.05.2023 54
Айрат Фаррахов, депутат Государственной думы РФ от ТатарстанаАйрат Фаррахов, депутат Государственной думы РФ от ТатарстанаАйрат Фаррахов, депутат Государственной думы РФ от ТатарстанаТимерхан Зиятдинов, соучредитель национального бренда «Алга»Тимерхан Зиятдинов, соучредитель национального бренда «Алга»Тимерхан Зиятдинов, соучредитель национального бренда «Алга»Эмиль Сиразев, генеральный директор Natural AdvanceЭмиль Сиразев, генеральный директор Natural AdvanceЭмиль Сиразев, генеральный директор Natural AdvanceЖан-Батист Тиатьи Тин, посол Сенегала в Российской ФедерацииЖан-Батист Тиатьи Тин, посол Сенегала в Российской ФедерацииЖан-Батист Тиатьи Тин, посол Сенегала в Российской ФедерацииИгорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров РоссииИгорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров РоссииИгорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров РоссииНурислам Шарифуллин, ресторатор, владелец сети ресторанов PLoveНурислам Шарифуллин, ресторатор, владелец сети ресторанов PLoveНурислам Шарифуллин, ресторатор, владелец сети ресторанов PLoveНуриддин Азизи, министр промышленности и торговли АфганистанаНуриддин Азизи, министр промышленности и торговли АфганистанаНуриддин Азизи, министр промышленности и торговли АфганистанаНадер Аббасзадех, генеральный директор ООО «Меридиан»Надер Аббасзадех, генеральный директор ООО «Меридиан»Надер Аббасзадех, генеральный директор ООО «Меридиан»Александр Шадриков, министр экологии и природных ресурсов Республики ТатарстанАлександр Шадриков, министр экологии и природных ресурсов Республики ТатарстанАлександр Шадриков, министр экологии и природных ресурсов Республики ТатарстанФиргат Зиганшин, генеральный директор ООО «ФЛАМАКС»Фиргат Зиганшин, генеральный директор ООО «ФЛАМАКС»Фиргат Зиганшин, генеральный директор ООО «ФЛАМАКС»Ренат Халимов, генеральный директор ОЭЗ «Иннополис»Ренат Халимов, генеральный директор ОЭЗ «Иннополис»Ренат Халимов, генеральный директор ОЭЗ «Иннополис»Руслан Шавалеев, мэр ИннополисаРуслан Шавалеев, мэр ИннополисаРуслан Шавалеев, мэр ИннополисаИгорь Поваразднюк, генеральный директор бренда АТОМИгорь Поваразднюк, генеральный директор бренда АТОМИгорь Поваразднюк, генеральный директор бренда АТОМАйнур Камалиев, соучредитель, операционный Управляющий ГК «Тюбетей» и кафе-музей «Татар»Айнур Камалиев, соучредитель, операционный Управляющий ГК «Тюбетей» и кафе-музей «Татар»Айнур Камалиев, соучредитель, операционный Управляющий ГК «Тюбетей» и кафе-музей «Татар»Ксения Рысаева, руководитель направления мониторинга и аналитики, InnostageКсения Рысаева, руководитель направления мониторинга и аналитики, InnostageКсения Рысаева, руководитель направления мониторинга и аналитики, InnostageВалеев Денис, Полномочный представитель Татарстана в КазахстанеВалеев Денис, Полномочный представитель Татарстана в КазахстанеВалеев Денис, Полномочный представитель Татарстана в КазахстанеЧеик Кейта, посол WUSME (Всемирная организация малых и средних предприятий)Чеик Кейта, посол WUSME (Всемирная организация малых и средних предприятий)Чеик Кейта, посол WUSME (Всемирная организация малых и средних предприятий)Антон Кирьянов, заместитель председателя комитета, член Совета ТПП РФАнтон Кирьянов, заместитель председателя комитета, член Совета ТПП РФАнтон Кирьянов, заместитель председателя комитета, член Совета ТПП РФ
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  • Айрат Фаррахов, депутат Государственной думы РФ от Татарстана
    Динар Фатыхов
  • Айрат Фаррахов, депутат Государственной думы РФ от Татарстана
    Динар Фатыхов
  • Айрат Фаррахов, депутат Государственной думы РФ от Татарстана
    Динар Фатыхов
  • Тимерхан Зиятдинов, соучредитель национального бренда «Алга»
    Динар Фатыхов
  • Тимерхан Зиятдинов, соучредитель национального бренда «Алга»
    Динар Фатыхов
  • Тимерхан Зиятдинов, соучредитель национального бренда «Алга»
    Динар Фатыхов
  • Эмиль Сиразев, генеральный директор Natural Advance
    Динар Фатыхов
  • Эмиль Сиразев, генеральный директор Natural Advance
    Динар Фатыхов
  • Эмиль Сиразев, генеральный директор Natural Advance
    Динар Фатыхов
  • Жан-Батист Тиатьи Тин, посол Сенегала в Российской Федерации
    Динар Фатыхов
  • Жан-Батист Тиатьи Тин, посол Сенегала в Российской Федерации
    Динар Фатыхов
  • Жан-Батист Тиатьи Тин, посол Сенегала в Российской Федерации
    Динар Фатыхов
  • Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России
    Динар Фатыхов
  • Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России
    Динар Фатыхов
  • Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России
    Динар Фатыхов
  • Нурислам Шарифуллин, ресторатор, владелец сети ресторанов PLove
    Динар Фатыхов
  • Нурислам Шарифуллин, ресторатор, владелец сети ресторанов PLove
    Динар Фатыхов
  • Нурислам Шарифуллин, ресторатор, владелец сети ресторанов PLove
    Динар Фатыхов
  • Нуриддин Азизи, министр промышленности и торговли Афганистана
    Динар Фатыхов
  • Нуриддин Азизи, министр промышленности и торговли Афганистана
    Динар Фатыхов
  • Нуриддин Азизи, министр промышленности и торговли Афганистана
    Динар Фатыхов
  • Надер Аббасзадех, генеральный директор ООО «Меридиан»
    Динар Фатыхов
  • Надер Аббасзадех, генеральный директор ООО «Меридиан»
    Динар Фатыхов
  • Надер Аббасзадех, генеральный директор ООО «Меридиан»
    Динар Фатыхов
  • Александр Шадриков, министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
    Динар Фатыхов
  • Александр Шадриков, министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
    Динар Фатыхов
  • Александр Шадриков, министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
    Динар Фатыхов
  • Фиргат Зиганшин, генеральный директор ООО «ФЛАМАКС»
    Динар Фатыхов
  • Фиргат Зиганшин, генеральный директор ООО «ФЛАМАКС»
    Динар Фатыхов
  • Фиргат Зиганшин, генеральный директор ООО «ФЛАМАКС»
    Динар Фатыхов
  • Ренат Халимов, генеральный директор ОЭЗ «Иннополис»
    Динар Фатыхов
  • Ренат Халимов, генеральный директор ОЭЗ «Иннополис»
    Динар Фатыхов
  • Ренат Халимов, генеральный директор ОЭЗ «Иннополис»
    Динар Фатыхов
  • Руслан Шавалеев, мэр Иннополиса
    Динар Фатыхов
  • Руслан Шавалеев, мэр Иннополиса
    Динар Фатыхов
  • Руслан Шавалеев, мэр Иннополиса
    Динар Фатыхов
  • Игорь Поваразднюк, генеральный директор бренда АТОМ
    Динар Фатыхов
  • Игорь Поваразднюк, генеральный директор бренда АТОМ
    Динар Фатыхов
  • Игорь Поваразднюк, генеральный директор бренда АТОМ
    Динар Фатыхов
  • Айнур Камалиев, соучредитель, операционный Управляющий ГК «Тюбетей» и кафе-музей «Татар»
    Динар Фатыхов
  • Айнур Камалиев, соучредитель, операционный Управляющий ГК «Тюбетей» и кафе-музей «Татар»
    Динар Фатыхов
  • Айнур Камалиев, соучредитель, операционный Управляющий ГК «Тюбетей» и кафе-музей «Татар»
    Динар Фатыхов
  • Ксения Рысаева, руководитель направления мониторинга и аналитики, Innostage
    Динар Фатыхов
  • Ксения Рысаева, руководитель направления мониторинга и аналитики, Innostage
    Динар Фатыхов
  • Ксения Рысаева, руководитель направления мониторинга и аналитики, Innostage
    Динар Фатыхов
  • Валеев Денис, Полномочный представитель Татарстана в Казахстане
    Динар Фатыхов
  • Валеев Денис, Полномочный представитель Татарстана в Казахстане
    Динар Фатыхов
  • Валеев Денис, Полномочный представитель Татарстана в Казахстане
    Динар Фатыхов
  • Чеик Кейта, посол WUSME (Всемирная организация малых и средних предприятий)
    Динар Фатыхов
  • Чеик Кейта, посол WUSME (Всемирная организация малых и средних предприятий)
    Динар Фатыхов
  • Чеик Кейта, посол WUSME (Всемирная организация малых и средних предприятий)
    Динар Фатыхов
  • Антон Кирьянов, заместитель председателя комитета, член Совета ТПП РФ
    Динар Фатыхов
  • Антон Кирьянов, заместитель председателя комитета, член Совета ТПП РФ
    Динар Фатыхов
  • Антон Кирьянов, заместитель председателя комитета, член Совета ТПП РФ
    Динар Фатыхов

Представители 84 регионов России и 85 стран мира прибыли на KazanExpo, чтобы принять участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». В этом году мероприятие получило федеральный статус. На полях форума за два дня пройдут 200 деловых мероприятий. В Казани работают 45 дипломатических миссий, приехали 37 чрезвычайных и полномочных послов, десятки министров зарубежных стран и регионов России. На форуме работала выездная редакция «Реального времени».


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