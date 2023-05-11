Оповещение, эвакуация и медпомощь: учения на «Казань Экспо» в преддверии КаzanForum

14:00, 11.05.2023 33
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Накануне открытия Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КаzanForum» на МВЦ «Казань Экспо» проходят масштабные учения. Администрация объекта отработает действия по эвакуации персонала и посетителей, а сотрудники МЧС России по РТ отработают действия по локализации и ликвидации условного пожара на территории.


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