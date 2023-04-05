ТЭФ-2023: выездная редакция «Реального времени» в лицах

17:07, 05.04.2023 24
Василий Васильков, главный энергетик АО «ТАИФ-НК»Василий Васильков, главный энергетик АО «ТАИФ-НК»Василий Васильков, главный энергетик АО «ТАИФ-НК»Наиль Галимов, директор ООО «ЗЭТЗ»Наиль Галимов, директор ООО «ЗЭТЗ»Наиль Галимов, директор ООО «ЗЭТЗ»Леонид Бобылев, директор департамента технического развития ООО «АВП-ГРУПП»Леонид Бобылев, директор департамента технического развития ООО «АВП-ГРУПП»Леонид Бобылев, директор департамента технического развития ООО «АВП-ГРУПП»Марат Садыков, завкафедрой ТОЭ КГЭУМарат Садыков, завкафедрой ТОЭ КГЭУМарат Садыков, завкафедрой ТОЭ КГЭУМаксим Новиков, генеральный директор АО «ТАИФ-НК»Максим Новиков, генеральный директор АО «ТАИФ-НК»Максим Новиков, генеральный директор АО «ТАИФ-НК»Вячеслав Шинкин, руководитель департамента ИТ инноваций «РАДИУС IT»Вячеслав Шинкин, руководитель департамента ИТ инноваций «РАДИУС IT»Вячеслав Шинкин, руководитель департамента ИТ инноваций «РАДИУС IT»Евгений Козлов, коммерческий директор ООО «ОВК ЭЛЕКТРО»Евгений Козлов, коммерческий директор ООО «ОВК ЭЛЕКТРО»Евгений Козлов, коммерческий директор ООО «ОВК ЭЛЕКТРО»Марат Хабибуллин, начальник отдела новой техники и технологий АО «Сетевая компания»Марат Хабибуллин, начальник отдела новой техники и технологий АО «Сетевая компания»Марат Хабибуллин, начальник отдела новой техники и технологий АО «Сетевая компания»
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  • Василий Васильков, главный энергетик АО «ТАИФ-НК»
    Динар Фатыхов
  • Василий Васильков, главный энергетик АО «ТАИФ-НК»
    Динар Фатыхов
  • Василий Васильков, главный энергетик АО «ТАИФ-НК»
    Динар Фатыхов
  • Наиль Галимов, директор ООО «ЗЭТЗ»
    Динар Фатыхов
  • Наиль Галимов, директор ООО «ЗЭТЗ»
    Динар Фатыхов
  • Наиль Галимов, директор ООО «ЗЭТЗ»
    Динар Фатыхов
  • Леонид Бобылев, директор департамента технического развития ООО «АВП-ГРУПП»
    Динар Фатыхов
  • Леонид Бобылев, директор департамента технического развития ООО «АВП-ГРУПП»
    Динар Фатыхов
  • Леонид Бобылев, директор департамента технического развития ООО «АВП-ГРУПП»
    Динар Фатыхов
  • Марат Садыков, завкафедрой ТОЭ КГЭУ
    Динар Фатыхов
  • Марат Садыков, завкафедрой ТОЭ КГЭУ
    Динар Фатыхов
  • Марат Садыков, завкафедрой ТОЭ КГЭУ
    Динар Фатыхов
  • Максим Новиков, генеральный директор АО «ТАИФ-НК»
    Динар Фатыхов
  • Максим Новиков, генеральный директор АО «ТАИФ-НК»
    Динар Фатыхов
  • Максим Новиков, генеральный директор АО «ТАИФ-НК»
    Динар Фатыхов
  • Вячеслав Шинкин, руководитель департамента ИТ инноваций «РАДИУС IT»
    Динар Фатыхов
  • Вячеслав Шинкин, руководитель департамента ИТ инноваций «РАДИУС IT»
    Динар Фатыхов
  • Вячеслав Шинкин, руководитель департамента ИТ инноваций «РАДИУС IT»
    Динар Фатыхов
  • Евгений Козлов, коммерческий директор ООО «ОВК ЭЛЕКТРО»
    Динар Фатыхов
  • Евгений Козлов, коммерческий директор ООО «ОВК ЭЛЕКТРО»
    Динар Фатыхов
  • Евгений Козлов, коммерческий директор ООО «ОВК ЭЛЕКТРО»
    Динар Фатыхов
  • Марат Хабибуллин, начальник отдела новой техники и технологий АО «Сетевая компания»
    Динар Фатыхов
  • Марат Хабибуллин, начальник отдела новой техники и технологий АО «Сетевая компания»
    Динар Фатыхов
  • Марат Хабибуллин, начальник отдела новой техники и технологий АО «Сетевая компания»
    Динар Фатыхов

Сегодня на площадке выставочного центра «Казань Экспо» стартовал Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности. На форуме работает выездная редакция «Реального времени».


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