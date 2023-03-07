«Крепкий тыл»: в Казани наградили «женщин года»

18:15, 07.03.2023 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» состоялась сегодня в Казани, в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева. Собравшихся в зале женщин с наступающим праздником 8 Марта поздравил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.


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