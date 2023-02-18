«Книгу в массы», «Муха — наш враг»: в Национальной библиотеке РТ открылось сразу две выставки

Сегодня в Национальной библиотеке РТ открылись выставки «Время в образах и деталях» и «Эстетика плаката 60—70-х годов».
На выставке «Время в образах и деталях» можно увидеть редкие фотографии из фонда Национальной библиотеки периода конца ХIХ — начала ХХ века.
Экспозиция «Эстетика плаката 60—70-х годов» состоит из плакатов на тему быта, здоровья, экологии и воспитания культуры из фонда периодики Национальной библиотеки. На выставке также будут представлены книжные издания 1920—1930-х годов.
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