«Казань сквозь века»: история города в художественных образах

В здании Присутственных мест Кремля открылась выставка «Казань сквозь века» из фондов Музейного комплекса города. В экспозиции представлены уникальные предметы археологии: кресало, булава, поясная застежка, кистень, относящиеся к периоду Казанского ханства, клад золотоордынских серебряных монет эпохи Токтамыша, этнографические материалы и документы, мемориальные предметы (к примеру, оперного певца Федора Шаляпина и религиозного деятеля Шигабутдина Марджани), а также живописные и графические произведения современных художников.
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