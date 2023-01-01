10 фото недели: Казань новогодняя

00:00, 01.01.2023 10
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Вот и наступил новый, 2023 год. В разгаре праздничные мероприятия, город сияет огнями иллюминации, установлены и украшены елки. Об этом — первая в этом году фотоподборка «Реального времени».

Фото Максима Платонова


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