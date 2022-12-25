10 предновогодних фото недели: встречи и прощания

00:00, 25.12.2022 10
1/10

В сегодняшней фотоподборке «Реального времени» — предновогодние хлопоты, концерты, елки, выставки. И женщины, провожающие своих мужчин на фронт. Немало желаний будет загадано под бой курантов, и самое сердечное из них — чтобы каждый в новом году вернулся домой.

  • 1. Благотворительный концерт фестиваля мультконцертов «Союзмультфильм»
  • 2—5. Проводы мобилизованных с территории «Казань Экспо»
  • 6—7. Главная городская елка на площадке Центра семьи «Казан»
  • 8. Выставка «Смех, слезы и сны» Алана Хатагты и Катерины Бородавченко
  • 9. Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний»
  • 10. Елка в Казанском Кремле

Фото Максима Платонова


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи