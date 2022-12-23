«Хотелось сделать что-то особенное»: Кремлевская елка для детей мобилизованных

С наступающим новым годом поздравил сегодня президент РТ Рустам Минниханов детей, пришедших на елку на территории Казанского Кремля. На елку были приглашены детей из семей мобилизованных татарстанцев.
В Казанском Кремле впервые открылся двор Присутственных мест — на его территории расположилась праздничная площадка. До 15 января во дворе Присутственных мест будут проходить новогодняя ярмарка, зимняя программа со спектаклями, детские мастер-классы и выступления казанских групп.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым