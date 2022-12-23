«Хотелось сделать что-то особенное»: Кремлевская елка для детей мобилизованных

22:56, 23.12.2022 26
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

С наступающим новым годом поздравил сегодня президент РТ Рустам Минниханов детей, пришедших на елку на территории Казанского Кремля. На елку были приглашены детей из семей мобилизованных татарстанцев.

В Казанском Кремле впервые открылся двор Присутственных мест — на его территории расположилась праздничная площадка. До 15 января во дворе Присутственных мест будут проходить новогодняя ярмарка, зимняя программа со спектаклями, детские мастер-классы и выступления казанских групп.


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