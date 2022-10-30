10 фото недели: свет с Востока, фестиваль футбола и швейные хлопоты

Юных спортсменов и их преподавателей на этой неделе порадовали уроками футбола от бывших игроков сборной России. В КФУ студенты в рамках апробации научных изысканий занимаются пошивом экипировки для мобилизованных. А в Казанском кремле начала работу выставка «С Востока свет» — здесь живопись, графика, скульптура и изделия декоративно-прикладного искусства.
Фото: Максим Платонов
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