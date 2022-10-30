10 фото недели: свет с Востока, фестиваль футбола и швейные хлопоты

00:00, 30.10.2022 10
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Юных спортсменов и их преподавателей на этой неделе порадовали уроками футбола от бывших игроков сборной России. В КФУ студенты в рамках апробации научных изысканий занимаются пошивом экипировки для мобилизованных. А в Казанском кремле начала работу выставка «С Востока свет» — здесь живопись, графика, скульптура и изделия декоративно-прикладного искусства.

  • Мастерская по конструированию и моделированию текстильных изделий в Институте дизайна и пространственных искусств КФУ
  • Фестиваль футбола для тренеров и учеников школ — участниц проекта «Футбол в школе»
  • Открытие выставки «С Востока свет»

Фото: Максим Платонов


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