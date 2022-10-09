Казанский полумарафон-2022: как атлеты завершают сезон

Сегодня в столице Татарстана проходит Казанский национальный полумарафон. В этом году участникам предлагается преодолеть дистанции: 3 км, 10 км, 21,1 км. Старт полумарафону и забегу на дистанции в 10 км быыл дан возле стадиона «Ак Барс Арена». Участники соревнований пробегут по мосту Миллениум, Кремлевской набережной, Кремлевской дамбе и улице Сибгата Хакима.
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