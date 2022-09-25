10 фото недели: от сражений исторических к спортивным

00:00, 25.09.2022 10
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Герои очередной фотоподборки «Реального времени» находятся в пути: к рождению легендарной Красной армии — на историческом фестивале, к новым технологиям — на форуме Kazan Digital Week, прослеживают маршруты по столице Татарстана на выставке и торопятся к финалу спортивного Кросса нации.

  • 1—4. Фестиваль «Рождение легендарной и непобедимой».
  • 5—6. За кулисами форума Kazan Digital Week — 2022.
  • 7—8. Выставка «Красная линия. Маршрут построен».
  • 9—10. Кросс нации — 2022.

Фото Максима Платонова


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