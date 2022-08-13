17 километров на двух колесах, или Как прошел «Ночной велофест»

23:55, 13.08.2022 39
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  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев
  • Владимир Васильев

Сегодня в Казани состоялся «Ночной велофест» — традиционная велосипедная прогулка по ночному городу. В этом году мероприятие посвящено теме цифровизации. Маршрут протяженностью 17 км охватил историческую часть и заречный район города. На праздник велосипедной культуры собралось около 2 тысяч человек. Атмосфера мероприятия — в фоторепортаже «Реального времени».


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