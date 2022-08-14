10 фото недели: наследие прошлого, праздник близнецов и ночной велофест

00:00, 14.08.2022 10
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На этой неделе в объектив фотографа «Реального времени» попали противоаварийные работы по укреплению кремлевской стены между Северо-Западной и Тайницкой башнями и принудительная эвакуация брошенных автомобилей. В Национальном музее Татарстана открылся передвижной выставочный проект «Волжская Булгария. Великое наследие». В парке «Черное озеро» продолжаются «Культурные среды»: на этот раз здесь прошел праздник близнецов. Завершилась неделя традиционным «Ночным велофестом».

  • 1-2. Работы по укреплению стены Казанского кремля.
  • 3-4. Принудительная эвакуация авто.
  • 5-6. «Волжская Булгария. Великое наследие».
  • 7-8. «Счастье в квадрате». Праздник близнецов.
  • 9-10. «Ночной велофест».

Фото Максима Платонова, Владимира Васильева


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