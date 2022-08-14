10 фото недели: наследие прошлого, праздник близнецов и ночной велофест

На этой неделе в объектив фотографа «Реального времени» попали противоаварийные работы по укреплению кремлевской стены между Северо-Западной и Тайницкой башнями и принудительная эвакуация брошенных автомобилей. В Национальном музее Татарстана открылся передвижной выставочный проект «Волжская Булгария. Великое наследие». В парке «Черное озеро» продолжаются «Культурные среды»: на этот раз здесь прошел праздник близнецов. Завершилась неделя традиционным «Ночным велофестом».
Фото Максима Платонова, Владимира Васильева
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