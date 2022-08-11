Уникальные костюмы и археологические артефакты: в Нацмузее представили наследие Волжской Булгарии

21:00, 11.08.2022 22
1/22
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Национальном музее Татарстана открылся передвижной выставочный проект «Волжская Булгария. Великое наследие». Экспонаты привезли из трех музеев страны — Государственного Эрмитажа, Российского этнографического музея и Государственного исторического музея.

Посетители могут увидеть образцы золотого шитья, кожаной мозаики, ювелирные изделия и уникальные костюмы XIX века из коллекционного собрания Российского этнографического музея.

Также на выставке представлены археологические артефакты X—XIII веков, этнографические памятники XIX — начала ХХ века и работы современного художника Азата Миннекаева.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи